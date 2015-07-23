Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися майже на $2 мільярди

Про це повідомляється на сайті Центробанку РФ.

Міжнародні резерви Росії за тиждень з 10 по 17 липня скоротилися на 0,5% і склали $358,2 мільярдів проти $359,9 мільярда станом на 11 липня.

Отже, міжнародні резерви скоротилися на $1,7 млрд.

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Міжнародні резерви Росії є високоліквідними іноземними активами, які наявні в розпорядженні ЦБ і кабміну. Вони складаються з іноземної валюти, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази і склали $385,46 млрд.