Україна розраховує отримати ще 600 мільйонів євро від ЄС наприкінці року

Україна розраховує отримати другий транш на суму 600 млн євро в рамках макроекономічної допомоги від Європейського Союзу наприкінці 2015 року, а також третій транш на аналогічну суму в першому кварталі 2016 року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Наступні транші в рамках пакета макрофінансової підтримки Україна отримає після виконання низки умов у сфері державних фінансів, енергетики, державного управління та покращення бізнес-клімату. Зокрема, очікується, що другий платіж у розмірі 600 млн євро буде надано наприкінці 2015 року, а третій транш обсягом також 600 млн євро, Україна зможе отримати в першому кварталі 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Міністерство нагадало, що вчора Україна отримала перший транш зазначеної допомоги на суму 600 млн євро, при цьому загальний обсяг допомоги становить 1,8 млрд євро.

Мінфін повідомляє, що зазначена програма допомоги є результатом успішного виконання Україною всіх необхідних умов по першому й другому пакетами макрофінансової допомоги на загальну суму 1,61 млрд євро, які Україна отримала протягом 2014-2015 років. При цьому, за підрахунками міністерства, разом із новою програмою, обсяг фінансування України з боку ЄС становитиме 3,41 млрд євро, що є найбільшою за обсягом фінансовою підтримкою країни - не члена ЄС за короткий період часу.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 червня ухвалила Закон «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника) та Європейським Союзом як кредитором (про отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу на суму до 1 млрд 800 млн євро).

22 липня Європейський Союз виділив Україні 600 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,8 млрд євро.

Ці кошти буде спрямовано на покриття термінових потреб у фінансуванні, з якими стикається Україна, підтримуючи економічну стабілізацію в країні. Крім того, в повідомленні зазначається, що кошти також спрямовано на допомогу в реалізації важливих реформ у сфері державних фінансів, в енергетичному секторі, соціального захисту, в бізнес-середовищі та фінансовому секторі.