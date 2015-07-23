Переговори України з кредиторами цього тижня не відбудуться – ЗМІ

Представники української влади та комітету кредиторів на чолі з Franklin Templeton не будуть проводити прямі переговори цього тижня, як це планувалося раніше, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За інформацією агентства, радники обох сторін переговорів мають намір продовжити технічні консультації до прямої зустрічі своїх керівників, яка запланована, але дата ще не визначена.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів під час переговорів звертався через ЗМІ або посередників до Міжнародного валютного фонду і Міністерству фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

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25 червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу в кінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, який надає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року, проте зараз таких конкретних планів немає.