Кабмін призначив нового голову Держфінінспекції

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабінету міністрів № 727-р від 22 липня.

"Призначити Гаврилову Лідію Володимирівну головою Державної фінансової інспекції України", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Миколу Гордієнка від виконання обов'язків.

Керівництву відомства пред'явили звинувачення за трьома пунктами: необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном та державними коштами, який мав здійснюватися Держфінінспекцією.

У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені у 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» і про зловживання у «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ розпочала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.