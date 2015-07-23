МВФ готовий виділити Україні $1,7 мільярда відразу після засідання 31 липня

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде розглядатися питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу за чотирирічною програмою EFF, пройде 31 липня.

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«Я можу вам сказати, що засідання Ради директорів заплановано на 31 липня», - сказав він.

Також представник Фонду зазначив, що виділення другого траншу можливе відразу після засідання Ради директорів.

За словами Райса, на даний момент МВФ аналізує виконання Україною останнього попереднього зобов'язання за програмою.

«Дуже важливо запобігти розвороту політики (передбаченої програмою МВФ - УНІАН)», - підкреслив Райс.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала і передала директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду листа про наміри за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано одразу після схвалення програми у березні поточного року.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами щодо реструктуризації частини держборгу, у результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.

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Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини держборгу напри кінці липня, оскільки це право закріплене законом, чинним з 17 червня, і дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій не чи нитиме істотного впливу на внутрішній ринок України, тоді як деякі експерти прогнозують у цьому зв'язку девальвацію гривні на 20%.