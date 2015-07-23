ЄБРР заявив про готовність увійти в капітал "Райффайзен Банк Аваль"

Європейський банк реконструкції та розвитку ухвалив рішення підтримати проект, що передбачає входження в капітал другого за величиною банку з іноземним капіталом в Україні «Райффайзен Банк Аваль», повідомили УНІАН у прес-службі представництва ЄБРР в Україні.

«Було ухвалено рішення акціонерами ЄБРР про те, що проект підтримується. Проект схвалено радою директорів, але переговори триватимуть», - повідомили в прес-службі.

За інформацією банку, деталі угоди, включаючи суму докапіталізації за участю ЄБРР, буде оприлюднено після завершення переговорів і підписання необхідних документів.

На початку липня ЄБРР повідомляв про наміри стати великим міноритарним акціонером «Райффайзен Банк Аваль», що стане позитивним сигналом для ринку в період важкої економічної й політичної кризи в Україні.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія), що володіє понад 96% акцій банку.

За підсумками 2014 року «Райффайзен Банк Аваль» отримав 1,367 млрд грн збитку в результаті девальвації гривні, що змусило банк сформувати додаткові резерви й переглянути валютну позицію, а також унаслідок припинення діяльності в Криму й погіршення економічних умов на Донбасі.

ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 травня 2015 року загальний розмір зобов'язань банку з надання коштів в Україні досяг 10,94 млрд євро в рамках 343 проектів.