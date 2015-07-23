Українська "дочка" Сбербанку Росії отримала 1,6 мільярда збитку

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні в першому півріччі 2015 року отримав 1,615 млрд грн збитку проти 115,584 млн грн прибутку за аналогічний період попереднього року.

Про це банк повідомив у звітності, опублікованій на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 12,87% - до 52,634 млрд грн, зобов'язання - на 17,96%, до 50,528 млрд грн, власний капітал знизився на 44,51% - до 2,106 млрд грн.

Як повідомляв раніше УНІАН, за підсумками першого кварталу банк отримав 2,029 млрд грн збитку проти 103,650 млн грн прибутку за аналогічний період попереднього року.

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Довідка УНІАН. «Сбербанк Росії» працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших за активами. Банк є дочірнім банком "Сбербанку Росії" (Російська Федерація).