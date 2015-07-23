Збитки банків України у першому півріччі досягли 82 мільярдів

За інформацією НБУ, на працюючі банки, без урахування неплатоспроможних, доводиться 30,578 млрд грн збитків.

«Негативний фінансовий результат банківської системи сформувався, насамперед, за рахунок значних обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій, зокрема за кредитами позичальників, платоспроможність яких погіршилася. За підсумками першого півріччя 2015 відрахування в резерви в 4,4 рази перевищили їх обсяги за відповідний період минулого року», - зазначається в повідомленні.

Доходи банків за січень-червень становили 119,834 млрд грн, у тому числі доходи працюючих банків – 109,760 млрд грн.

Видатки всіх банків за цей період становили 201,808 млрд грн, у тому числі витрати працюючих банків – 140,338 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-травня 2015 року отримала 73,229 млрд грн збитків, що на 9,573 млрд грн, або на 11,6%, що нижче показника за січень-квітень.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.