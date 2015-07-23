МВФ сподівається, що Україна домовиться з кредиторами до 31 липня

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«Ми хочемо і чекаємо досягнення домовленості до дати перегляду програми (31 липня - УНІАН)», - сказав він.

За словами Райс, Україна і комітет кредиторів досягли певного прогресу у переговорах.

«Уряд і комітет кредиторів досягли прогресу у переговорах, що відображено в спільних заявах від 1 липня та 15 липня. Подальший прогрес очікується до 31 липня», - наголосив представник Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, згідно зі спільною заявою від 15 липня, Україна і комітет кредиторів досягли значного прогресу в ході переговорів у Вашингтоні про реструктуризацію частини державного боргу і планували провести на поточному тижні додаткові зустрічі для якнайшвидшого завершення проведеної боргової операції.

23 липня агентство Bloomberg повідомило про те, що представники української влади та комітету кредиторів на чолі з Franklin Templeton не будуть проводити прямі переговори на цьому тижні, як це планувалося раніше.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купону і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах із боргових цінних паперів до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів у ході переговорів звертався через ЗМІ або посередників до Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

25 червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу в кінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, і надає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року, проте зараз таких конкретних планів немає.