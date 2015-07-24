У Росії участь Кремля в бюджетному процесі інституціоналізована - всупереч законам

У Росії ключові рішення щодо бюджетного процесу цього року будуть затверджуватися на нарадах у президента Володимира Путіна — це підтвердив після урядових нарад на ту ж тему віце-прем'єр Аркадій Дворкович, пише "Комерсант".

Доопрацьовувати бюджет до президента вчора вирушили прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і глава Мінфіну Антон Сілуанов. Одне з рішень, схвалених президентом раніше, вчора було "зафіксовано" урядом: всупереч бажанням Мінфіну вирішено в 2016 році не скорочувати підтримку сільського господарства.

Таким чином, пряма участь Кремля в бюджетному процесі інституціоналізована, хоча поки що за межами законодавчого поля.

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Відзначимо, що в 2015 році на відміну від попередніх років бюджетні наради уряду закінчуються обговоренням основних питань на нарадах у президента. Нарада з рядом міністрів і прем'єр-міністром Володимира Путіна 15 липня була, як з'ясувалося, лише початком регулярного узгодження ключових бюджетних рішень у президента, а не випадковим епізодом.

Саме по собі рішення у президента політичних питань, що фіксуються потім в бюджетних проектировках, новиною не є — практично у відкритому режимі бюджетні наради в Кремлі проводяться з 2002 року. Проте до 2014 року Володимир Путін наголошував: бюджет, принаймні в його "громадянській" частині, це виключні повноваження Білого дому, в його складання президент безпосередньо не втручається, визначаючи основні рішення бюджетним посланням, адресованим Федеральним зборам.