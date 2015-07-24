"Райффайзен Банк Аваль" збільшив збиток удвічі - майже до 2 мільярдів гривень

«Райффайзен Банк Аваль», що входить в групу найбільших за активами банкків, у першому півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року наростив збиток майже в 2 рази - до 1,992 млрд грн.

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 12,34% - до 52,414 млрд грн, зобов'язання - на 19,04%, до 48,461 млрд грн, власний капітал знизився на 33,51% - до 3,953 млрд грн.

Читайте такожЗбитки банків України у першому півріччі досягли 82 мільярдівУ першому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року «Райффайзен Банк Аваль» збільшив збиток в 2 рази - до 1,840 млрд грн.

За підсумками 2014 року «Райффайзен Банк Аваль» отримав 1,367 млрд грн збитку в результаті девальвації гривні, що змусила банк сформувати додаткові резерви і переглянути валютну позицію, а також унаслідок припинення діяльності у Криму і погіршення економічних умов на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку прийняв рішення підтримати проект, що передбачає входження в капітал «Райффайзен Банку Аваль».

На початку липня ЄБРР повідомляв про наміри стати великим міноритарним акціонером «Райффайзен Банку Аваль», що стане позитивним сигналом для ринку в період важкого економічного і політичної кризи в Україні.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Київ р.) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія), що володіє понад 96% акцій банку.

ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 травня 2015 року загальний розмір зобов'язань банку з надання коштів в Україні досяг 10,94 млрд євро в рамках 343 проектів.