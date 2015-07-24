Російський рубль обвалився до 5-місячного мінімуму

Російський рубль впав проти долара до рівнів початку квітня на тлі зниження ціни нафти, а також тенденцій втечі фінансів від ризику після даних про спад ділової активності в промсекторі Китаю, передає Reuters.

Так, з початку торгів котирування долара розрахунками "завтра" на Московській біржі були поблизу 58,10 рубля, на 25 копійок вище попереднього закриття. Це - максимальні рівні з 1 квітня поточного року.

Пара євро/рубль оцінювалася в 63,74 рубля, що на 14 копійок вище попереднього закриття.

Читайте такожРосію чекає "валютний шок": темпи обвалу рубля можуть випередити падіння цін на нафтуНапередодні ввечері ціна Brent повторно з 7 липня тестував позначку $55,10, що є мінімальним показников з 6 квітня.

Індекс ділової активності в обробній промисловості Китаю знизився до мінімального з березня минулого року значення 48,2 пункту проти 49,4 місяцем раніше, відображаючи прискорене уповільнення цього сегменту економіки.