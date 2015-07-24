Технічного дефолту не буде – Україна виплатила $120 мільйонів за боргами

Міністерство фінансів України виплатило належні до сплати сьогодні, 24 липня, 120 млн дол. купонного доходу за євробондами з погашенням у липні 2017 року.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в уряді.

«Оплату провели», - повідомив співрозмовник агентства, відповідаючи на запитання про факт оплати 120 млн дол. купонного доходу за євробондами з погашенням у липні 2017 року.

Як повідомлялося, наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу наприкінці липня за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами про реструктуризацію, як це закріплено законом, який набрав чинності з 17 червня і надає Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

Згодом у Мінфіні повідомляли, що Україна не оголошуватиме мораторій на виплати за низкою зовнішніх комерційних боргів, якщо до проведення засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду наприкінці липня буде прогрес у переговорах з кредиторами, який намітився після укладення з ними угоди про конфіденційність і призначення низки прямих зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів на чолі з американським інвестфондом Franklin Templeton у ході переговорів неодноразово звертався через ЗМІ або консультантів до Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

Вчора, 23 липня, агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що представники української влади та Комітету кредиторів не проводитимуть прямих переговорів цього тижня, як планувалося раніше, але в Мінфіні цю інформацію не підтвердили, повідомивши, що цього тижня заплановано телефонні переговори, які ще не відбулися.