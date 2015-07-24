Місія МВФ пробуде в Києві до 3 серпня - оцінить план реформи Фіскальної служби

Технічна місія Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві з 21 липня по 3 серпня, проведе оцінку плану реформи Державної фіскальної служби України і дасть практичні рекомендації щодо проведених змін, повідомила прес-служба ДФС.

«Представники місії податково-бюджетного департаменту МВФ детально вивчать стан і етапи реалізації змін, які заплановані в діяльності ДФС України. Вони оцінять підготовку плану проведення реформ Фіскальної служби і актуалізують всі рекомендації, які було попередньо дано Фондом», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що причиною приїзду місії стало затвердження у липні Фіскальною службою Плану інституційних змін діяльності ДФС.

Згідно з повідомленням, представники МВФ разом з фахівцями ДФС обговорять заплановані кроки з вирішення проблем адміністрування ПДВ, авансових платежів з податку на прибуток, виконавської дисципліни по ЄСВ, а також відшкодування ПДВ.

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Як повідомляв УНІАН, підготовка інституційної реформи ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.

Результатом реформування Державної фіскальної служби, яке має завершитися до кінця 2016 року, має стати ліквідація корупції в ДФС, а також усунення можливостей для контрабанди та ухилення від податків.