Збитки російського Внешторгбанка в Україні продовжують зростати

Дочірній банк російського «Внешторгбанка» в Україні - «ВТБ Банк», що входить до групи найбільших фінустанов, у першому півріччі 2015 року отримав 1,370 млрд грн збитку проти 1,026 млрд грн прибутку за аналогічний період попереднього року.

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Читайте такожРосію чекає "валютний шок": темпи обвалу рубля можуть випередити падіння цін на нафтуЗ початку року активи банку зросли на 24,30% - до 39,221 млрд грн, зобов'язання - на 15,42%, до 36,293 млрд грн, власний капітал - в 27 разів, до 2,929 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «ВТБ Банк» в першому кварталі 2015 року отримав 1,041 млрд грн збитку проти прибутку у розмірі 1,255 млрд грн роком раніше.

«ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському «Внешторгбанку».