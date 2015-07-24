Гривня на міжбанку знову впала до 22,25 за долар

У п'ятницю, 24 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилося на рівні 22,10/22,25 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,1685/24,3326 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3804/ 0,3830 грн/рубль.

Читайте такожГонтарева вважає, що поки рано скасовувати валютні обмеження

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 22,1794 грн/дол., на цей момент укладено 251 угоду на суму 109,07 млн дол.