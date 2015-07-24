UniCredit Bank закінчив півріччя зі збитком 8,3 мільярда

UniCredit Bank, що входить в групу найбільших за активами, у першому півріччі 2015 року отримав 8,3 млрд грн збитку через складну економічну ситуацію в країні, яка змусила банк сформувати 6,4 млрд грн резервів під знецінення активів.

Як повідомив банк на своєму сайті, чистий комісійний дохід за цей період зріс на 14% - до 342 млн грн, а портфель валютних кредитів фізосіб знизився на 27% - до 490 млн дол.

«Чистий процентний дохід досяг 619 млн грн, а чистий комісійний дохід - 342 млн грн. Комісійний дохід збільшився на 14% в основному завдяки значному зростанню кількості трансакцій і банківських послуг. Ліквідність банку стабільно зростає у всіх валютах, і вона досягла 7 млрд грн, а після недавньої докапіталізації на 500 млн дол. норматив достатності капіталу банку досяг 17%», - наводяться в повідомленні слова фінансового директора UniCredit Bank Джакомо Волпі.

У першому кварталі банк отримав 1,9 млрд грн збитку за рахунок втрат від переоцінки іноземної валюти в результаті девальвації гривні і доформування резервів під знецінення кредитів.

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Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку».

У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.