Яценюк: Україна виконала всі попередні умови МВФ і очікує грошей

Уряд України виконав усі попередні критерії Міжнародного валютного фонду і очікує позитивного рішення Ради директорів Фонду 31 липня про виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу, повідомила прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на слова прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в ході зустрічі з делегацією Європарламенту.

За словами глави уряду, важливим аспектом фінансової стабільності країни є процес реструктуризації боргу, черговий етап переговорного процесу щодо якого заплановано на поточний тиждень.

«Дуже багато залежить від процесу реструктуризації боргу», - цитує Яценюка прес-служба уряду.

При цьому прем'єр зазначив, що програма МВФ не є панацеєю від поточних економічних проблем України.

«Це неостаточне рішення. Нам потрібно запустити українську економіку і підтримати тих, хто цього потребує, чиї стандарти життя значно знизилися. Уряд намагається знайти шлях, як збільшити соціальні витрати. Разом ми з цим впораємося», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд очікує досягнення домовленості з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу України на суму 15,3 млрд дол. до 31 липня - дати засідання Ради директорів Фонду щодо виділення Україні другого траншу обсягом 1,7 млрд дол.

Міністерство фінансів України виплатило належні до сплати сьогодні, 24 липня, 120 млн дол. купонного доходу за євробондами з погашенням у липні 2017 року.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів на чолі з американським інвестфондом Franklin Templeton в ході переговорів неодноразово звертався через ЗМІ або консультантів до Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

Вчора, 23 липня, агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що представники української влади та Комітету кредиторів не проводитимуть прямих переговорів цього тижня, як планувалося раніше, але в Мінфіні цю інформацію не підтвердили, повідомивши, що цього тижня заплановано телефонні переговори, які ще не відбулися.