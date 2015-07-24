Державний "Ощадбанк" у першому півріччі отримав 2,8 мільярда збитку
Державний «Ощадбанк» в першому півріччі 2015 року отримав 2,8 млрд грн збитку за рахунок формування значного обсягу резервів внаслідок девальвації гривні, погіршення якості активів у зоні АТО, технічного дефолту окремих держпідприємств - клієнтів банку та зниження їхніх кредитних рейтингів.
Як повідомив банк на офіційному сайті, для максимального нівелювання впливу цих дестабілізуючих чинників банк сформував резерви на 8,8 млрд грн.
Банк нагадав, що всі банки країни працюють в умовах безпрецедентного поєднання кризових факторів як у політичній, так і в фінансово-економічній площинах, у зв'язку з чим погіршення фінансового стану клієнтів і зниження їх здатності обслуговувати свої зобов'язання негативно впливає на фінансовий стан банків.
Одночасно банк повідомляє, що його операційний прибуток зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року майже в 4 рази – до 6 млрд грн. У тому числі чистий процентний дохід зріс на 22,5% - до 3,8 млрд грн, чистий комісійний дохід - на 17,3%, до 0,7 млрд грн.
Також повідомляється, що банк виконує показники ліквідності і нормативи капіталу відповідно до нормативних вимог Національного банку України, а також забезпечує приріст ресурсної бази.
«Більше половини клієнтів готові розміщувати кошти на півроку-рік. У нинішніх умовах це довготривала інвестиція. Переконаний, що підставою для цього є не тільки довіра, але і готовність клієнтів підтримувати банк - двигун фінансової системи і розуміння того, що кошти державного банку працюють на державні підприємства, урядові програми, економічне зростання країни», - наводяться в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.
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Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року скоротив прибуток на 44,3%, до 86,815 млн грн.
У 2014 році «Ощадбанк» отримав 8,5 млрд грн збитку.
«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.