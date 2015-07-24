Заборгованість із зарплати в Україні у червні зросла до 1,9 мільярда гривень - Держстат

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Порівняно з початком року борги із зарплати зросли на 45,1%.

Як зазначається, близько 1,44 млрд грн, або 75% від обсягу заборгованості становлять борги економічно активних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості - 1,1 млрд грн. Причому половина цієї заборгованості – 542,4 млн грн - сформована в сфері переробки.

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У регіональному розрізі найбільші обсяги заборгованості сформовано в Донецькій області – 423 млн грн, Луганській області – 451 млн грн, Харківської області – 162 млн грн та Київській області – 122 млн грн.

Згідно з повідомленням Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованого Росією Криму й частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в травні збільшилась порівняно з квітнем на 21% і на 1 червня становила 1,8 млрд грн. У регіональному розрізі найбільші обсяги заборгованості були сформовані в Донецькій області – 398 млн грн, Луганській області – 380 млн грн, Харківській області – 177 млн грн й Київській області – 129 млн грн.