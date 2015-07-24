Україна підписала кредитні угоди на $800 мільйонів від Світового банку та Японії

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус на своїй сторінці в Twitter.

«Через рік нарешті підписали кредит на 500 млн дол. зі Світовим банком і 300 млн дол. від Японії. Для бюджетних потреб», - написав він.

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Крім того, Абромавічус подякував міжнародним партнерам, уряду і Верховній Раді за конструктивний підхід у реалізації спільних програм.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 липня ухвалила 5 законів для отримання 1,7 млрд дол. другого траншу МВФ 1 млрд дол. від Світового банку, 300 млн дол. від Японії та 200 млн дол. від Німеччини.