Влада заборонила грекам вивозити з країни понад 2 тисяч євро готівкою

Влада Греції заборонила грекам вивозити за кордон більше двох тисяч євро готівкою.

Відповідний законодавчий акт опублікований в урядовій газеті і набув чинності, передає РИА Новости.

Раніше дозволялося вивозити 10 тисяч євро готівкою.

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"Дозволяється вивезення банкнот в євро або в іноземній валюті на суму 2 тисячі євро або еквівалент в іноземній валюті на людину за одну поїздку за кордон", - йдеться в документі.

Обмеження не стосуються постійно проживаючих за кордоном, іноземців. Рішення про обмеження вивезення готівкової валюти приймає керівник Банку Греції.