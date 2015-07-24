Влада заборонила грекам вивозити з країни понад 2 тисяч євро готівкою
22:18, 24 липня 2015Фінанси
279
Відповідний законодавчий акт опублікований в урядовій газеті і набув чинності. Раніше дозволялося вивозити 10 тисяч євро готівкою.
REUTERS
Влада Греції заборонила грекам вивозити за кордон більше двох тисяч євро готівкою.
Відповідний законодавчий акт опублікований в урядовій газеті і набув чинності, передає РИА Новости.
Раніше дозволялося вивозити 10 тисяч євро готівкою.
Читайте такожПереговори Греції з кредиторами відклали, шукають безпечне місце для їх проведення - ЗМІ
"Дозволяється вивезення банкнот в євро або в іноземній валюті на суму 2 тисячі євро або еквівалент в іноземній валюті на людину за одну поїздку за кордон", - йдеться в документі.
Обмеження не стосуються постійно проживаючих за кордоном, іноземців. Рішення про обмеження вивезення готівкової валюти приймає керівник Банку Греції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter