МВФ схвалив виділення Україні 1,7 мільярда доларів - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, передає ТСН.

Схвалення нового траншу сталося після того, як Верховна Рада прийняла необхідні закони і відбулися зрушення в переговорах з кредиторами щодо реструктуризації боргу.

Офіційне схвалення виплати траншу в 1,7 млрд доларів має відбутися 31 липня, коли відбудеться зустріч Виконавчої ради МВФ, присвячена цьому питанню.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство фінансів України 24 липня виплатило належні до сплати 120 млн дол. купонного доходу за євробондами з погашенням у липні 2017 року.

Як повідомлялося, Уряд України виконав усі попередні критерії Міжнародного валютного фонду і очікує позитивного рішення Ради директорів Фонду 31 липня про виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу.