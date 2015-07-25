МВФ підтвердив отримання від Греції запиту на відкриття нової кредитної лінії

Це підтвердив 24 липня офіційний представник установи, передає ТАСС.

"Ми підтверджуємо, що отримали лист від грецької влади. У ньому вказується, що вони домагаються отримання від МВФ нової позикової програми", - заявив представник установи. За його словами, МВФ тепер має намір обговорити "з грецькою владою та європейськими партнерами терміни і модальність" консультацій за новим запитом Афін.

Раніше стало відомо, що запит на участь МВФ в третій кредитній програмі, розрахованій на три роки, з обсягом фінансування до €86 млрд, Греція направила в п'ятницю. Про це повідомила офіційний представник уряду Ольга Геровасилі в прямому ефірі радіостанції Sky.

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Як повідомляв УНІАН, грецький парламент схвалив законопроект про прискорення реформи цивільного судочинства та оздоровленні фінансових інститутів, на чому наполягав Європейський Союз.