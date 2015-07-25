МВФ підтвердив отримання від Греції запиту на відкриття нової кредитної лінії
Міжнародний валютний фонд (МВФ) отримав від Греції запит на відкриття для неї нової кредитної лінії.
Це підтвердив 24 липня офіційний представник установи, передає ТАСС.
"Ми підтверджуємо, що отримали лист від грецької влади. У ньому вказується, що вони домагаються отримання від МВФ нової позикової програми", - заявив представник установи. За його словами, МВФ тепер має намір обговорити "з грецькою владою та європейськими партнерами терміни і модальність" консультацій за новим запитом Афін.
Раніше стало відомо, що запит на участь МВФ в третій кредитній програмі, розрахованій на три роки, з обсягом фінансування до €86 млрд, Греція направила в п'ятницю. Про це повідомила офіційний представник уряду Ольга Геровасилі в прямому ефірі радіостанції Sky.
Читайте такожПереговори Греції з кредиторами відклали, шукають безпечне місце для їх проведення - ЗМІ
Як повідомляв УНІАН, грецький парламент схвалив законопроект про прискорення реформи цивільного судочинства та оздоровленні фінансових інститутів, на чому наполягав Європейський Союз.