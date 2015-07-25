Україна і Білорусь використовуватимуть гривню у двосторонніх розрахунках.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, можливості використання гривні у торгівлі між Україною та Білоруссю будуть розширені на прохання білоруської сторони.

Відповідна домовленість була зафіксована у протоколі за підсумками 23-го засідання Міжурядової змішаної українсько-білоруської групи з питань торгово-економічного співробітництва. Українську делегацію на засідання представляв співголова комісії, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

«За результатами переговорів ми звернулися до НБУ з низкою пропозицій, які допоможуть спростити та пожвавити торгівлю між нашими двома країнами, та вже прийшли до позитивного рішення. Україна та Білорусь використовуватимуть для двосторонніх розрахунків не іноземну валюту, зокрема долар, а гривню», – підкреслив Зубко.

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Також Україна та Білорусь досягли домовленості розглянути питання відновлення поставок електроенергії між двома країнами. А також – здійснення транзиту української електроенергії через Республіку Білорусь. Відповідні консультації будуть проведені вже найближчим часом.

«Білорусь є нашим стратегічним торговим партнером з великим спільним кордоном. Тому всі домовленості, яких ми досягнемо сьогодні, будуть потім десятиріччями давати позитивний ефект», – прокоментував підсумки зустрічі Зубко.