МВФ схвалив рішення про виділення Україні $1,7 мільярда

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

"Можу вам повідомити звіт лише за цей тиждень. 1,7 млрд дол внаслідок підтримки реформ і визнання того, що президент, парламент, уряд проводять реформи, і ці реформи повністю відповідають програмі, Україна отримала 1,7 млрд дол від МВФ. Це лише на цьому тижні прийнято це рішення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні Україна направила оновлений лист про наміри до Меморандуму про економічну та фінансову політику директору-Розпоряднику МВФ Крістін Лагард.

Лист підписали президент, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр фінансів Наталія Яресько та голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

Цей крок відкривав перед Україною можливість призначення Ради директорів МВФ, за результатами якого Україні мав бути наданий другий транш кредиту Фонду обсягом 1,7 млрд дол., який планується направити на поповнення золотовалютних резервів.

Нагадаємо, Україна виконала усі попередні критерії Міжнародного валютного фонду і очікує позитивного рішення Ради директорів Фонду 31 липня про виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу.