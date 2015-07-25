Порошенко сподівається на підвищення зарплат та пенсій до кінця 2015 року

23:08, 25 липня 2015
Фінанси
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Президент заявив, що влада не повинна допустити падіння рівня життя українців.

Порошенко отметил важность повышения социальных стандартов / facebook.com/petroporoshenko

Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне провести індексацію зарплат і пенсій до кінця цього року.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

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“Дуже важливо — підвищення соціальних стандартів... До кінця року ми маємо індексувати зарплату, індексувати пенсії, не допустити падіння рівня життя людей”, - сказав він.

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