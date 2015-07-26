ЗМІ: Переговори між Грецією та кредиторами перенесли на вівторок

Переговори представників Греції та її кредиторів на технічному рівні почнуться у вівторок, 28 липня, повідомили журналістам у грецькому мінфіні.

Переговори повинні були початися в п'ятницю, 24 липня, але були відкладені через невирішеність низки питань, пише РИА Новости.

"Дискусії про те, де і як будуть проходити переговори, йдуть дуже добре. У вівторок почнуться переговори на технічному рівні", — повідомив увечері в суботу представник міністерства фінансів.

За його словами, затримка не пов'язана з політичними причинами. "Приїзд керівників місій кредиторів у Афіни буде відкладено на один-два дні з технічних причин. Ми підкреслюємо, що причини затримки не є ні політичними, ні дипломатичними",- сказав представник мінфіну.

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Якщо раніше Греція вела переговори з трійкою кредиторів (ЄЦБ, МВФ і Єврокомісія), то тепер переговори будуть йти з "четвіркою" — до трійки доєднався представник Європейського стабілізаційного механізму (ESM), який надасть Греції кредитну лінію по третій програмі допомоги. МВФ буде представляти нова глава місії фонду в Греції Делія Велкулеску. Від імені Греції переговори буде вести голова Ради економічних експертів Йоргос Хуліаракіс.

Уряд розглядає 18 серпня як оптимальну дату завершення переговорів. Цей термін визначений з тим, щоб Греція могла нормально провести 20 серпня платіж за держборгом на 3,2 мільярди євро на користь ЄЦБ.