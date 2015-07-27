Курс долара знижується на очікуваннях наради центробанку США

Курс долара знижується до євро та ієни після падіння котирувань американських акцій та доходності облігацій і напередодні щомісячної наради ФРС, передає Reuters.

Євро подорожчав на 0,22 відсотка до $1,1006, додавши минулого тижня 1,4 відсотка, а курс долара до ієни опустився на 0,23 відсотка до 123,50 ієни.

Читайте такожЄвро впаде не через кризу в Греції, а на тлі ситуації в США - прогноз DWРинок чекає підсумків наради ФРС, яка закінчиться у середу. На думку аналітиків, центробанк у вересні підвищить відсоткові ставки, що викличе зростання курсу долара.

Крім цього, на валютний ринок впливає зниження цін на сировину, яке, в першу чергу, відбивається на валютах країн-постачальників сировини, наприклад, Канади, Австралії і Норвегії, але також і на ієні.

"Падіння цін на сировину створює враження, що зростання світової економіки сповільнюється. Це враження змушує інвесторів уникати ризику, викликаючи покриття коротких позицій ієни", - пояснив старший стратег Monex в Токіо Масафумі Ямамото.

Австралійський долар піднявся на 0,1 відсотка, до $0,7292, а долар Нової Зеландії - на 0,27 відсотка до $0,6596.