Російський рубль впав по відношенню до євро до мінімуму з 20 березня
10:49, 27 липня 2015Фінанси
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Курс долара виріс на 38%, до 58,70 руб.
REUTERS
У Росії в ході торгів понеділка, 27 липня, курс євро перевищив 65 рублів, вперше з 20 березня, свідчать дані Московської біржі.
З початку торгів курс долара виріс на 38%, до 58,70 руб.
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