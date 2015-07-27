Російський рубль впав по відношенню до євро до мінімуму з 20 березня

У Росії в ході торгів понеділка, 27 липня, курс євро перевищив 65 рублів, вперше з 20 березня, свідчать дані Московської біржі.

З початку торгів курс долара виріс на 38%, до 58,70 руб.

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