Нацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізособами втричі
Відповідний проект постанови регулятор виніс на громадське обговорення до 25 серпня.
Національний банк України має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами до 50 тис. грн з 150 тис. грн, що діють в даний час.
Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект постанови, який регулятор виніс на громадське обговорення до 25 серпня.
Читайте такожЗбитки банків України у першому півріччі досягли 82 мільярдів«Потреба в забезпеченні стабільних надходжень готівки у банківську систему та прискоренні її обігу, звуженні сфери використання готівки та прискоренні розвитку безготівкового сегмента спонукали прийняти рішення про встановлення граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб в розмірі 50 тис. грн», - йдеться в повідомленні.
Одночасно НБУ повідомляє, що безготівкові розрахунки можуть і далі здійснюватися без будь-яких обмежень, і при цьому банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.
Регулятор наголошує, що реформування і розвиток платіжної системи країни є невід'ємною частиною процесу реформування фінансового сектору держави, і першочерговим завданням на цьому шляху є розвиток системи безготівкових розрахунків і зниження частки готівкових розрахунків.
«Вирішення цього завдання наблизить Україну до європейських стандартів життя, прискорить зниження масштабів тіньової економіки, що сприятиме забезпеченню стабільної роботи банківської системи», - наголошується у повідомленні.
НБУ нагадує, що проект змін до Податкового кодексу України пропонував зниження розрахунків готівкою для суб'єктів господарювання і фізичних осіб до п'ятнадцяти мінімальних зарплат, тобто на рівні 18,270 тис. грн, або близько 1 тис. євро за курсом гривні до євро на той період, проте до чинного Податкового кодексу ця норма не потрапила.
Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Національний банк повідомляв, що проводить консультації з банкірами щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків для визначення нового оптимального порогу таких розрахунків.
Раніше голова НБУ Валерія Гонтарєва у ході зустрічі з топ-менеджментом компаній – членів Американської торгової палати в лютому цього року заявила, що Нацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків.
З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, - до 150 тис. грн.