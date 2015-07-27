Нацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізособами втричі

Національний банк України має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами до 50 тис. грн з 150 тис. грн, що діють в даний час.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект постанови, який регулятор виніс на громадське обговорення до 25 серпня.

Читайте такожЗбитки банків України у першому півріччі досягли 82 мільярдів«Потреба в забезпеченні стабільних надходжень готівки у банківську систему та прискоренні її обігу, звуженні сфери використання готівки та прискоренні розвитку безготівкового сегмента спонукали прийняти рішення про встановлення граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб в розмірі 50 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Одночасно НБУ повідомляє, що безготівкові розрахунки можуть і далі здійснюватися без будь-яких обмежень, і при цьому банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Регулятор наголошує, що реформування і розвиток платіжної системи країни є невід'ємною частиною процесу реформування фінансового сектору держави, і першочерговим завданням на цьому шляху є розвиток системи безготівкових розрахунків і зниження частки готівкових розрахунків.

«Вирішення цього завдання наблизить Україну до європейських стандартів життя, прискорить зниження масштабів тіньової економіки, що сприятиме забезпеченню стабільної роботи банківської системи», - наголошується у повідомленні.

НБУ нагадує, що проект змін до Податкового кодексу України пропонував зниження розрахунків готівкою для суб'єктів господарювання і фізичних осіб до п'ятнадцяти мінімальних зарплат, тобто на рівні 18,270 тис. грн, або близько 1 тис. євро за курсом гривні до євро на той період, проте до чинного Податкового кодексу ця норма не потрапила.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Національний банк повідомляв, що проводить консультації з банкірами щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків для визначення нового оптимального порогу таких розрахунків.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарєва у ході зустрічі з топ-менеджментом компаній – членів Американської торгової палати в лютому цього року заявила, що Нацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків.

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, - до 150 тис. грн.