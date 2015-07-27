Насиров розпорядився ліквідувати контрабанду на митниці за 100 днів

Глава Державної фіскальної служби Роман Насиров поставив перед підконтрольним йому відомством завдання ліквідувати контрабанду на митниці за 100 днів.

Згідно з повідомленням прес-служби ГФС, про це Насиров заявив під час спільної прес-конференції з головою Одеської обласної державної адміністрації Михайлом Саакашвілі.

Читайте такожЯценюк назвав митниці, які передадуть в управління британської компанії«Ми ставимо перед собою чіткий план - протягом 100 днів перемогти контрабанду на митниці. Для України це - форпост. Якщо існує контрабанда в Одесі, це позначається на економіці, неможливість рівних умов для чесної конкуренції. Такі ж прояви є і на західному кордоні», - цитуються в повідомленні слова глави ГФС.

За його словами, боротьба з контрабандою, підвищення ефективності електронних сервісів Фіскальної служби та оптимізація роботи - є одними з основних завдань, які стоять перед Фіскальною службою.

Насиров зазначив, що для ГФС важлива підтримка органів місцевого самоврядування і місцевих органів в напрямку спільної боротьби з контрабандою, зловживаннями і фіктивним бізнесом. За словами глави ГФС, Фіскальна служба досягла домовленості про повну підтримку і взаєморозуміння з представниками влади Одеської області.

«Ми зацікавлені, щоб 50% від додаткових надходжень надходили в окремі фонди для фінансування інфраструктурних проектів в Одеській області», - зазначив глава ГФС України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував в якості експерименту запросити іноземні компанії до управління найбільш корумпованими митницями України. Крім того, уряд запропонував встановлювати для митниць планові надходження, а суми, які будуть збиратися понад плану, ділити з місцевою владою.

У травні Державна фіскальна служба усунула від виконання обов'язків керівництво Одеської митниці. У липні керівником Одеської митниці був призначений Владислав Ракша.

Прем'єр-міністр України доручив Роману Насирову звільнити всіх працівників Закарпатської митниці ГФС - від начальника митниці та керівництва митних постів до рядових працівників.

Яценюк також доручив Міністерству внутрішніх справ України провести розслідування фактів контрабанди та зловживань на Закарпатській митниці та за його результатами порушити кримінальні провадження.

У Мукачеві вдень у суботу, 11 липня, сталася перестрілка, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Михайло Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки ПС став заважати потокам контрабанди.