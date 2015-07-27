Україна скасує додатковий імпортний збір з початку 2016 року

Додатковий імпортний збір, введений у лютому цього року для стабілізації платіжного балансу України, буде скасовано з 1 січня 2016 року, повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва в ході засідання колегії Міністерства фінансів.

«Додатковий імпортний збір - уже ухвалено рішення, що його буде скасовано з 1 січня 2016 року», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, уряд наприкінці лютого ввів тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%.

Збір не поширюється на критичний імпорт, медичні приналежності, енергетичні ресурси, зокрема на газ, та інші важливі для української економіки і населення товари.

Країни - члени Світової організації торгівлі закликають Україну скасувати додатковий імпортний збір не пізніше кінця 2015 року.

Державна фіскальна служба України зазначає значне зростання ввезення до країни контрабандного товару після запровадження додаткового імпортного збору.

Водночас, переважна більшість членів СОТ визнали, що вжиті Україною заходи пов'язані зі складною ситуацією з платіжним балансом і введені в повній відповідності з положеннями угод СОТ. При цьому Росія стала єдиним членом СОТ, який не приєднався до консенсусу в цьому питанні.