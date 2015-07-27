Україна хоче взяти у борг до кінця року ще $3 мільярди

Міністерство фінансів України має намір залучити запозичення на 3 млрд дол. США до кінця року, повідомив заступник міністра фінансів Артем Шевальов під час засідання колегії у Міністерстві фінансів.

«У цифрах це понад 3 млрд дол. США, які ми будемо залучати до кінця цього року», - сказав він.

За словами Шевальова, з початку цього року Україна вже отримала до загального фонду держбюджету запозичення на 4,5 млрд дол. США.

Присутня на засіданні колегії міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що практично всі ці кошти були спрямовані на погашення колишніх боргів. «Більшість цих коштів пішли на сплату зовнішніх боргів», - сказала вона.

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Також у міністерстві наголосили, що обсяг державного та гарантованого державою боргу України знижується. «Зараз маємо 68 млрд дол. США, а мали (рік тому) - 73 млрд дол.», - повідомила директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну Галина Пахачук.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України у січні-травні скоротилася на 2,151 млрд дол., або на 3,08%, - до 67,661 млрд дол. на 31 травня 2015 року.

За вказаний період державний і гарантований державою борг у гривневому еквіваленті зріс на 323 млрд грн, або на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.