У Росії - черговий обвал рубля: євро перевищив психологічну відмітку

У Росії - черговий обвал рубля: євро перевищив психологічно важливу позначку в 66 рублів, свідчать дані Московської біржі в понеділок, 27 липня.

Зафіксований максимум в ході торгів — 66,03 руб. за один євро.

Читайте такожBloomberg: в Росії - "колапс споживчої економіки" Курс долара на 13:40 виріс на 1,33%, до 59,75 руб.

Курс євро виріс на 1,96 руб., до 66,14 руб.