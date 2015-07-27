У Росії - черговий обвал рубля: євро перевищив психологічну відмітку
14:03, 27 липня 2015Фінанси
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Курс долара досяг 59,75 руб.
REUTERS
У Росії - черговий обвал рубля: євро перевищив психологічно важливу позначку в 66 рублів, свідчать дані Московської біржі в понеділок, 27 липня.
Зафіксований максимум в ході торгів — 66,03 руб. за один євро.
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