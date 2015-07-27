Рівень тіньової економіки в Україні перевищує 40% - Мінфін

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва у ході засідання колегії в Міністерстві фінансів.

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Перераховуючи основні проблеми, що не дозволяють повноцінно наповнювати казну за рахунок надходжень від податків і зборів, Макєєва наголосила на високому рівні тіньової економіки.

«Дуже високий рівень тіньової економіки. Якщо ми говоримо про офіційні дані, то, за оцінками Мінекономрозвитку, тіньова економіка становить 42%. Але індустрії за своїми оцінками говорили про те, що ці показники значно вище. Приміром, у рітейлі тіньова економіка становить 60%. 40% становить тіньова економіка фармацевтичної галузі, 67% – у легкій промисловості», - сказала вона.

За словами Макеєвої, для вирішення цієї проблеми пріоритетом має стати створення податкових стимулів для поступового виведення бізнесу з тіні, включаючи рівномірний і справедливий розподіл податкового навантаження, вдосконалення системи спрощеного оподаткування та поліпшення адміністрування податків.