Уряд має намір розділити 2 мільярди гривень між 51 місцевим бюджетом

За її словами, в результаті бюджетної децентралізації місцевих бюджетів за півроку збільшили доходи на 37,7%, у тому числі найбільший ефект отримали міста обласного значення, але при цьому низка населених пунктів відчуває нестачу ресурсів.

«Стрес найсильніший в ізольованих невеликих населених пунктах. Попередньо ми дотуємо 51 такий районний бюджет при їхній загальній кількості 602. Наші розрахунки дозволяють чітко визначити такі громади, допомога цим бюджетам через стабілізаційну дотацію складе 2 млрд грн», - сказала вона.

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Присутній на засіданні колегії перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський повідомив, що на поточний момент місцеві бюджети отримали вже 12,2 млрд грн додаткових коштів в результаті реалізації заходів щодо бюджетної децентралізації, наростивши свої надходження на 37,7%, і за підсумками року цей ресурс складе близько 17,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2014 року прийняла Закон України «Про внесення змін у Бюджетний кодекс» про бюджетну децентралізацію, завдяки якій джерела наповнення місцевих бюджетів розширені за рахунок передачі місцевим бюджетам 100% плати за надання адмінпослуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств, зборів з роздрібного продажу підакцизних товарів і т. д.

Держбюджету України за підсумками січня-травня 2015 року зведений з профіцитом у 5,61 млрд грн проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 12,224 млрд грн. Зведений бюджет за цей період виконано із профіцитом 19,394 млрд грн проти 7,970 млрд грн дефіциту роком раніше.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу на рівні 1,394 млрд грн.