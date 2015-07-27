Яценюк закликав прискорити конфіскацію $1,5 мільярда компаній, близьких до Януковича
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав прискорити роботу щодо конфіскації раніше заарештованих 1,5 мільярдів доларів коштів компаній, близьких до Януковича.
Про це він сказав під час засідання колегії Міністерства фінансів України.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до правоохоронних органів з проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 мільярда доларів, які були арештовані 2014 року в рамках розслідувань діяльності компаній, близьких до екс-президенту Віктору Януковичу.
"Ми скоро будемо відзначати рік, як кошти заарештовані, але не конфісковані і не передані до бюджету", - сказав Яценюк.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк неодноразово звертався до ГПУ з проханням перевести заарештовані 1,4 мільярда доларів Януковича до бюджету.
У червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України та фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президенту Віктору Януковичу, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 мільярда доларів. Значна частина грошей через офшори призначалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ та судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету.
У березні 2015 року прем'єр-міністр вже звертався до правоохоронних органів з проханням якомога швидше розпочати процедуру конфіскації на користь держави коштів, заарештованих в рамках розслідування фінансових злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.