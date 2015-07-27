Яценюк закликав прискорити конфіскацію $1,5 мільярда компаній, близьких до Януковича

Про це він сказав під час засідання колегії Міністерства фінансів України.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до правоохоронних органів з проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 мільярда доларів, які були арештовані 2014 року в рамках розслідувань діяльності компаній, близьких до екс-президенту Віктору Януковичу.

"Ми скоро будемо відзначати рік, як кошти заарештовані, але не конфісковані і не передані до бюджету", - сказав Яценюк.

Читайте такожВ СБУ запевняють, що кошти екс-чиновників Януковича не виводилися з України

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк неодноразово звертався до ГПУ з проханням перевести заарештовані 1,4 мільярда доларів Януковича до бюджету.

У червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України та фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президенту Віктору Януковичу, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 мільярда доларів. Значна частина грошей через офшори призначалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ та судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету.

У березні 2015 року прем'єр-міністр вже звертався до правоохоронних органів з проханням якомога швидше розпочати процедуру конфіскації на користь держави коштів, заарештованих в рамках розслідування фінансових злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.