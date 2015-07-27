Україна може отримати ще 1,7 мільярда від МВФ уже наступного тижня

Україна може отримати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,7 млрд дол. вже наступного тижня, і ці кошти будуть спрямовані в резерви Національного банку України.

Про це журналістам повідомила міністр фінансів Наталія Яресько.

«Рішення ради ми очікуємо в п'ятницю, 31 липня. Наступного тижня, тобто, за кілька банківських днів, ми мали б отримати 1 млрд 700 млн дол. на резерви Національного банку України», - сказала вона.

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Нагадаємо, засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому розглядатиметься питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу за чотирирічною програмою EFF, пройде 31 липня. До цієї дати фонд очікує досягнення домовленості з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу України на суму 15,3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Україна направила оновлений лист про наміри до Меморандуму про економічну та фінансову політику директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард. Лист підписали президент, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр фінансів Наталя Яресько та голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

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24 липня прес-служба Кабінету міністрів із посиланням на слова прем'єр-міністра Арсенія Яценюка повідомила, що уряд України виконав усі попередні критерії Міжнародного валютного фонду й очікує позитивного рішення Ради директорів Фонду 31 липня про виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано відразу після схвалення програми в березні цього року.