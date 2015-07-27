Мінфін очікує зниження надходжень до держбюджету в 2016 році на 50 мільярдів гривень

Про це журналістам повідомила міністр фінансів Наталія Яресько.

«У нас сильно скорочуються надходження за рахунок зниження переказів прибутку від Національного банку та відсутності надходжень від імпортного збору. Приблизно 40-50 млрд грн надходжень, яких не буде наступного року», - сказала вона.

При цьому, за словами Яресько, витрати наступного року будуть вище за рівень цього року за рахунок підвищення витрат на субсидії для населення (у зв'язку з підвищенням тарифів в енергетиці) з 24 до 43 млрд грн і у зв'язку з індексацією зарплат і пенсій, яка буде не пізніше грудня цього року.

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Також вона зазначила, що саме проведення реформ вимагає додаткових витрат, і при цьому потрібно продовжувати фінансувати оборону і правоохоронну діяльність на рівні 5% ВВП.

«Ми вже зараз ведемо велику роботу з пошуку додаткових джерел надходжень», - додала Яресько.