Мінфін розраховує досягти дефіциту бюджету в 2016 році на рівні 3,75% ВВП

Про це заявила у ході колегії в Міністерстві фінансів міністр Наталя Яресько.

«Наша мета – досягти в 2016 році цільового показника дефіциту бюджету в 3,75% ВВП, - сказала Яресько. - Цей бюджет повинен істотно поліпшити соціальний захист наших громадян і забезпечити фінансування оборони на рівні поточного року – 5% ВВП. В умовах складної економічної ситуації зробити це можна буде тільки за умови консервативної політики щодо витрат».

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Як повідомляв УНІАН, проект бюджетної резолюції на 2016 рік, підготовлений Кабінетом міністрів у травні-червні поточного року, передбачав дефіцит державного бюджету на 2016 рік на рівні 3% ВВП при обсязі державних гарантій не більше 5% загального обсягу доходів бюджету.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу на рівні 1,394 млрд грн. Обсяг держгарантій у 2015 році визначено на рівні 20-25 млрд грн.