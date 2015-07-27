Яресько сподівається продовжити переговори з кредиторами цього тижня

Про це сказала журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми очікуємо відповіді на нові пропозиції, які ми передали кредиторам тиждень тому. Днями очікуємо відповіді. Думаю, що на цьому тижні може бути (зустріч - УНІАН)», - сказала Яресько.

При цьому вона уточнила, що деталі переговорів не розголошуються, оскільки це є ключовою умовою проведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі спільною заявою від 15 липня, Україна і комітет кредиторів досягли значного прогресу у ході переговорів у Вашингтоні про реструктуризацію частини державного боргу і планували провести на поточному тижні додаткові зустрічі для якнайшвидшого завершення проведеної боргової операції. 23 липня агентство Bloomberg повідомило про те, що представники української влади та комітету кредиторів на чолі з Franklin Templeton не будуть проводити прямі переговори на цьому тижні, як це планувалося раніше.

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Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах із боргових цінних паперів до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів у ході переговорів звертався через ЗМІ або посередників до Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

Водночас, раніше, в червні, міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня і надає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року, проте зараз таких конкретних планів немає.