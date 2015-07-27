Середня зарплата в Україні у червні зросла майже до 4,3 тисячі гривень

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Держстат також повідомив, що кількість штатних, офіційно працевлаштованих працівників в Україні в червні склала 8,03 млн громадян.

При цьому вищі від середньої зарплати в червні були зафіксовані традиційно в авіаційному транспорті – в середньому 18,8 тис. грн, у фінансовій сфері – 8,7 тис. грн, інформаційній та науково-технічній діяльності – 6,9 тис. грн і 6,7 тис. грн відповідно. Середній рівень зарплати штатного працівника у промисловості становив 4,8 тис. грн.

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Найменший рівень середньої зарплати в червні був зафіксований у галузі охорони здоров'я - 2,8 тис. грн та поштової справи - 2,2 тис. грн. Середня зарплата у сфері освіти у червні склала 3,7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в червні зросла у порівнянні з травнем на 5,8% і на 1 липня склала 1,9 млрд грн. Близько 1,44 млрд грн, або 75% обсягу заборгованості, становлять борги економічно активних підприємств.