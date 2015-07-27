Яценюк запропонував вирівнювати місцеві бюджети за рахунок держбюджету лише частково

Про це він сказав під час засідання колегії Міністерства фінансів України.

«Якщо по справедливості, ми даємо не всі 100% (дотації на вирівнювання - УНІАН), а тільки 50%, і місцеві бюджети - ще 50%, - сказав Яценюк. - Запропонуйте їм (місцевим властям - УНІАН) такий варіант. Ми даємо свою частину (хоча вони могли б дати і всі 100%), а вони свою».

Раніше Яценюк закликав керівництво Міністерства фінансів як основного розпорядника бюджетних коштів визначити основні статті видатків місцевих бюджетів і заборонити непрофільні витрати.

Прем'єр зазначив, що в числі основних витрат мають бути витрати на соціальну сферу, інфраструктуру, медицину і освіту. Крім того, очільник уряду закликав місцеві органи влади забезпечити прозорість витрачання коштів і публікувати інформацію про бюджетні доходи та витрати.

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Як повідомляв УНІАН, за розрахунками Мінфіну, додатковий ресурс, який отримають місцеві бюджети у результаті реалізації заходів щодо бюджетної децентралізації, за підсумками року становитиме близько 17,5 млрд грн. На поточний момент місцеві бюджети отримали вже 12,2 млрд грн додаткових коштів.

Верховна Рада у грудні 2014 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію, що, у свою чергу, передбачає передачу повноважень з адміністрування низки податків на рівень місцевої влади. Зокрема, місцеві бюджети отримали 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки. Раніше Мінфін оцінював можливість залучення додаткових ресурсів місцевими бюджетами на рівні близько 25 млрд грн за підсумками року.