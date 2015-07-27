Кабмін хоче доручити "Укрексімбанку" розвиток експорту, а внутрішній ринок залишити "Ощадбанку"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розділити напрямки діяльності державних банків - «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», закріпивши за «Укрексімбанком» програми розвитку експорту, а за «Ощадбанком» - розвиток внутрішнього ринку.

Про це Яценюк заявив у ході колегії в Міністерстві фінансів України.

«Ми не роздаємо кредити, а вони не торгують насінням. «Укрексімбанк» повинен займатися тим, що у нього написано у назві. Він повинен стимулювати розвиток українського експорту за кордон. Це його основна функція. Він повинен видавати кредити для українських компаній, які завойовують зарубіжні ринки. Головне для країни – підтримати експортний потенціал, - сказав Яценюк.

"Я вимагаю від «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» послідовної політики у фінансуванні пріоритетних галузей економіки. "Укрексімбанк" – експорт", "Ощадбанк" – розвиток внутрішнього ринку», - додав він.

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Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі. «Ощадбанк» у першому півріччі 2015 року отримав 2,8 млрд грн збитку за рахунок формування значного обсягу резервів унаслідок девальвації гривні, погіршення якості активів у зоні АТО, технічного дефолту окремих держпідприємств - клієнтів банку та зниження їх кредитних рейтингів.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. 100% акцій банку належать державі.

На початку липня банк повідомляв про успішне завершення переговорів з кредиторами про перепрофілювання трьох випусків облігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму 1,475 млрд дол., домовившись про продовження термінів погашення на сім років з підвищенням ставки купона. Водночас, банк у першому півріччі 2015 року отримав 3,848 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період попереднього року прибуток банку становив 109,481 млн грн.