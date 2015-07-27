Moody's допустило введення Україною мораторію на виплати за боргами у вересні

Про це говориться в повідомленні агентства.

"Якщо уряд України і приватні кредитори не досягнуть угоди до моменту вересневого перегляду програми МВФ, тоді Україна може утриматися від погашення 23 вересня облігацій на 500 мільйонів доларів, випущених в 2010 році", — йдеться в повідомленні.

Агентство зазначає, що виплата Україною 24 липня процентного 120 млн дол. доходу за єврооблігаціями не усуває ризик введення мораторію на наступні зовнішні виплати. На думку Moody's, виплата була здійснена для уникнення зриву переговорного процесу з приватними кредиторами.

Агентство вважає, що з цієї ж причини уряд здійснить 23 серпня виплату відсоткового доходу на 60 млн дол. за єврооблігаціями, випущеними у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу в кінці липня за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами про реструктуризацію, як це закріплено чинним з 17 червня законом, надає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

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Згодом в Мінфіні повідомляли, що Україна не буде оголошувати мораторій на виплати по ряду зовнішніх комерційних боргів, якщо до проведення засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду у кінці липня буде прогрес у переговорах з кредиторами, який намітився після укладення з ними угоди про конфіденційність і призначення низки прямих зустрічей.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах по боргових цінних паперів до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів на чолі з американським інвестфондом Franklin Templeton в ході переговорів неодноразово звертався через ЗМІ або консультантів до Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

Вчора, 23 липня, агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що представники української влади та Комітету кредиторів не будуть проводити прямі переговори на цьому тижні, як планувалося раніше, але в Мінфіні цю інформацію не підтвердили, повідомивши, що на цьому тижні заплановано телефонні переговори, які ще не відбулися.