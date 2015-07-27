Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Аналітики FOREX CLUB в Україні прогнозують відкат курсу продажу безготівкового долара США на поточному тижні до 21,4-22,2 грн., готівкового – до 22,6–23,6 грн.

Ажіотаж останніх тижнів може піти на спад, покупці знизять спекулятивний інтерес до купівлі, а ринок в результаті абсорбує ліквідність. Додатковим позитивом має стати позитивне рішення МВФ 31 липня щодо другого траншу кредиту у розмірі 1,7 млрд доларів. Надходження коштів Фонду знизить напруженість на валютному ринку, давши додатковий запас міцності резервам для можливих виплат кредиторам, навіть у разі відсутності консенсусу щодо реструктуризації. Тим не менш, саме питання реструктуризації зовнішнього боргу або застосування мораторію залишається відкритим, що може позначатися спекулятивними сплесками.

Читайте такожMoody's допустив введення Україною мораторію на виплати за боргами у вересніПевний вплив надаватимуть і світові фінансові ринки. Зокрема, 29 липня ФРС США буде приймати рішення по процентній ставці. І хоча не очікується її підвищення на цьому засіданні, глава регулятора може підтвердити ринкові припущення щодо переходу до першого підвищення ставки у вересні. У такому випадку долар США отримає підтримку проти більшості світових валют. На додаток, слабкий рубль може додати проблем торговельному балансу України. Незважаючи на зниження товарообігу з РФ, обсяг операцій все ще залишається значним і слабкий рубль дає можливість посилити цінову конкуренцію українським товарам.

Курс продажу готівкового євро на поточному тижні може коливатися в діапазоні 25,0-26,3 грн. Після прийняття Грецією необхідного пакету законів і відновлення переговорів з кредиторами, чинник геополітики знизить свій вплив. Тим не менш, важливою складовою буде виступати макроекономічна статистики регіону і рішення ФРС по процентній ставці, що може надати підтримку долару США і, відповідно, тиск на євро, зазначає Андрій Шевчишин, провідний експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.