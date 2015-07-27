У Morgan Stanley прогнозують "довгу зиму" економіці РФ

Про це заявив директор з ринків в Morgan Stanley Investment Management Ручір Шарма, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

Він вважає, що ціни на нафту зупиняться на новому рівні. При цьому економіст наголосив, що зараз у Росії «є стабільність, а стабільність зі стагнацією».

Читайте такожУ Росії - черговий обвал рубля: євро перевищив психологічну відмітку

Водночас Шарма повідомив, що не знає, «скільки вони зможуть співіснувати», але поки що прогноз такий.

Варто зазначити, що інвестори, які повернулися в Росію після обвалу фондового ринку в 2014 році, знову почали йти на тлі нового падіння цін на нафту і ослаблення рубля.

Агентство Bloomberg наводить як приклад продаж російського підрозділу з управління активами французького банку BNP Paribas і ліквідацію фонду Templeton Russia and East European Fund Марка Мобіуса.

Сьогодні, 27 липня, вартість бареля нафти марки Brent вперше з березня цього року впала нижче $54. Також на березневі значення повернулися курси долара і євро до рубля, перевищивши 59 і 66 рублів відповідно.