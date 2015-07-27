Гривня на міжбанку наприкінці дня піднялася до 22,17 за долар
18:13, 27 липня 2015Фінанси
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Українська валюта останнім часом втратила самовпевненість.
REUTERS
У понеділок, 27 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,10/22,17.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,4530/24,5240, до російського рубля – на рівні 0,3730/ 0,3740.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 22,0623 грн/дол., на цей час було укладено 464 угоди на суму 445,97 млн дол.
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