Гривня на міжбанку наприкінці дня піднялася до 22,17 за долар

У понеділок, 27 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,10/22,17.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,4530/24,5240, до російського рубля – на рівні 0,3730/ 0,3740.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 22,0623 грн/дол., на цей час було укладено 464 угоди на суму 445,97 млн дол.