ДФС пропонує запровадити електронне декларування акцизного податку

Про це в ході колегії в Міністерстві фінансів заявив глава ГФС Роман Насіров.

«Ми пропонуємо і вже опрацьовуємо питання електронного декларування акцизного податку. Це просять «чисті» акцизники», - сказав Насіров. – Законний бізнес в цьому нас підтримує».

Він також повідомив, що за три тижні липня – з моменту введення електронного декларування ПДВ в системі зареєстрували податкових накладних на суму 52,7 млрд грн і митних накладних на близько 10 млрд грн. «І десь на 9 млрд грн, у нас є поповнення рахунків», - сказав глава ДФС.

Як повідомляв УНІАН, система електронного адміністрування податку на додану вартість до 1 липня працювала в тестовому режимі, а з 1 липня переведена в звичайний і працює в штатному режимі.

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Введення в Україні електронних ПДВ-рахунків передбачено нормами Податкового кодексу, що погоджене з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом. Згідно з ухваленим рішенням, з 1 січня 2015 року підприємці-платники ПДВ в автоматичному режимі відправляють податкові платежі на спеціальні казначейські електронні рахунки, а потім вони будуть списані до бюджету. Як стверджують у Державній фіскальній службі, це дозволить виключити будь-які махінації з ПДВ, обсяг яких тільки в 2013 році становив близько 70 млрд грн.

Підприємці неодноразово критикували цю ініціативу і пропонували скасувати її. Вимога про скасування ПДВ-рахунків прописана в Коаліційній угоді, підписаній усіма фракціями – учасниками парламентської більшості. Також у парламенті зареєстровано законопроект про скасування ПДВ-рахунків.